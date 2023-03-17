Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконного примусового переміщення українських дітей. Так прокоментував рішення суду у Гаазі генеральний прокурор України Андрій Костін.

Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

Генпрокурор повідомив, що загалом зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою.

Жодних сумнівів, це - спланована політика рф, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія буквально краде наше майбутнє. Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину - агресії.

Де-факто заочний арешт путіна і його "омбудсмена" означає, що вони нев'їзні на "зелені" країни на карті.

13 березня The New York Times з посиланням на джерела писала, що найближчим часом Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти російських офіційних осіб через воєнні злочини в Україні.

Одну через депортацію українських дітей, другу через навмисні удари по цивільній інфраструктурі.

У Кремлі на тлі цих повідомлень нагадали, що росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.