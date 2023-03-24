Труїла коханих, як щурів: жінка помстилась колишньому через 20 років [ Редагувати ]
На Київщині жінка отруїла колишнього і мало не вбила п’ятьох жінок. Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що жінка надіслала алкоголь із талієм колишньому, від якого була вагітна 20 років тому. Він випив і помер. Ба більше, другу пляшку рому з подружками випила дружина іншого чоловіка, з яким жінка також зустрічалася в молодості. Крім того, подібні випадки отруєння були зафіксовані у лікарні Фастова
Під час санкціонованого обшуку в будинку 35-річної зловмисниці було виявлено та вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона здійснила покупку "подарунків" та інші речі
Поліцейські затримали жінку. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
по темі
Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто
Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто
У понеділок, 13 березня, у столиці України, Києві, на зупинці вбили чоловіка
У ЗСУ назвали ім'я українського військовополоненого, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"
Зміст доповіді ООН про поводження з військовополоненими та спільну ситуацію з правами людини в Україні є прикладом покладання відповідальності на жертву агресії