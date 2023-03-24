На Київщині жінка отруїла колишнього і мало не вбила п’ятьох жінок. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що жінка надіслала алкоголь із талієм колишньому, від якого була вагітна 20 років тому. Він випив і помер. Ба більше, другу пляшку рому з подружками випила дружина іншого чоловіка, з яким жінка також зустрічалася в молодості. Крім того, подібні випадки отруєння були зафіксовані у лікарні Фастова

Під час санкціонованого обшуку в будинку 35-річної зловмисниці було виявлено та вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона здійснила покупку "подарунків" та інші речі

Поліцейські затримали жінку. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.