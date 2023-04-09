Жіноча збірна України з гандболу перемогла Північну Македонію у першому матчі за вихід на ЧС-2023 [ Редагувати ]
Жіноча збірна України з гандболу виграла перший матч вирішального раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року.
Гра відбулася у столиці Македонії Скоп'є на арені Boris Trajkovski та закінчилася з рахунком 24:22 (14:8). Найкращим бомбардиром зустрічі в складі "cиньо-жовтих"стала 28-річна Тамара Смбатян, яка грає за угорський клуб Alba Fehérvár KC.
Вирішальний матч-відповідь, формально домашній для українок, заплановано на 11 квітня, в угорському місті Кішварда. До фінальної частини чемпіонату світу потрапить команда-переможець за сумою двох ігор.
по темі
Українець Павло Кордіяка показав найкращий результат на конкурсі "Найсильніша людина Європи"
Україна не виступатиме на змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну
На 92 році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна
У неділю, 26 березня, виїзною поразкою від збірної Англії розпочала кваліфікацію перед чемпіонатом Європи 2024 року національна команда України
У неділю, 26 березня, українські каратисти вперше в історії збірної вибороли "золото" на чемпіонаті Європи