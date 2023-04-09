Українки замагаються за вихід на першість світу

Жіноча збірна України з гандболу виграла перший матч вирішального раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року.

Гра відбулася у столиці Македонії Скоп'є на арені Boris Trajkovski та закінчилася з рахунком 24:22 (14:8). Найкращим бомбардиром зустрічі в складі "cиньо-жовтих"стала 28-річна Тамара Смбатян, яка грає за угорський клуб Alba Fehérvár KC.

Вирішальний матч-відповідь, формально домашній для українок, заплановано на 11 квітня, в угорському місті Кішварда. До фінальної частини чемпіонату світу потрапить команда-переможець за сумою двох ігор.