Україна підписала Спільну декларацію стосовно демократичного врядування в частині місцевого самоврядування (плану заходів, напрацьованого українською стороною за підсумками діалогу високого рівня у штаб-квартирі Ради Європи в листопаді 2022 року).

Про це повідомляє перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Це продовження нашої співпраці, яка вже давно триває з Радою Європи. Наразі ситуація змінилась, повномасштабне вторгнення поставило багато процесів під сумніви. І ми розуміємо, в умовах, коли вся країна разом понад рік протистоїть російській навалі, проблеми і виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, добрим врядуванням великі і тільки разом з колегами з Ради Європи ми можемо їх вирішувати", - сказав Корнієнко.

За його словами, сильне, відповідальне, розвинуте та ефективне самоврядування, яке має існувати в нашій державі, - це неодмінна частина треку по членству України в ЄС.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк додала, що сьогодні Україна рухається дорожньою картою до своєї мети - забезпечити систему державного управління та місцевого самоврядування, європейську за принципами і дизайном, але адаптивну до екзистенціальних воєнних загроз з боку російської та інших диктатур.

Вона назвала доцільними більшість зауважень і рекомендацій, що містяться у Висновку Центру експертизи доброго правління (на запит української сторони), адже вони значно покращують і якість самої дорожньої карти і, крім того, - більш чітко окреслюють завдання, які сьогодні стоять перед нами.

Шуляк також підтримала завдання, відображені у дорожній карті, які є серед пріоритетів - зміцнення автономії місцевих фінансів, пропозиції з підтримки розвитку територій, які непропорційно постраждали внаслідок бойових дій і зменшення кількості населення.

Також у висновках йдеться про те, що за умов повномасштабного вторгнення і дії правового режиму воєнного стану певна централізація є неминучою, про необхідність досягти згоди щодо основних параметрів системи місцевого самоврядування та реформи публічної адміністрації, про врегулювання діяльності військових адміністрацій та трансформування їх після перемоги у адміністрації префектурного типу.

"Нарешті, прозорість процесів відбудови та відновлення, впровадження механізмів консультацій з місцевим самоврядуванням та громадянським суспільством, створення спеціальних робочих груп для розробки інноваційних програм, узгоджених з пріоритетами ЄС. Ця рекомендація цілком відповідає нашому баченню Відновлення країни. Всі ці компоненти - від запровадження публічних консультацій на всіх рівнях і залученням всіх стейкхолдерів до створення робочих груп з інновацій та екологічної проблематики - повинні бути напрацьовані як на рівні нормативних документів уряду та Міністерства відновлення, так і на рівні закону", - переконана голова партії.