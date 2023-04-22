Управління підрозділом здійснюється буквально з колес, з ось такої командно-штабної машини.

Злагодження військових підрозділів. Не менш важлива частина підготовки наших захисників, ніж вогнева та фізична.

Відпрацьовуючи у навчальному центрі основні види тактичних дій в обороні та наступі, бійці мають стати справжніми побратимами, аби потім діяти на полі бою як єдиний механізм. Як проходять навчання - покажемо у сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Вибухи, клуби диму, окопи. Умови на полігоні максимально наближені до бойових.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

На даному тактично-операційному центрі у нас знаходяться офіцери з відділення розвідки, оперативне відділення, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, зв'язківці - всі ключові особи, які виконуються свої завдання, свою часточку в бою.

Позивний "Дрон", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми пролітаємо над противником, фотографуємо. Визначаємо координати цілей, передаємо цілі для артилерії.

Марія Бібік, кореспондентка Військового телебачення України:

Ось такі безпілотні літальні апарати хлопці використовують для виявлення цілей та передачі інформації про них.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Батальйон сформований за місяць, може більше. І люди один одного не знають. На навчаннях ми живемо вже разом в палатках, десь разом вже заступаємо в патрулі, ми навчаємо людей.

Марія Бібік, кореспондентка Військового телебачення України:

Це наметове містечко, де хлопці будуть розміщуватися до закінчення етапу злагодження. Хтось облаштовує побут, хтось чистить зброю або просто відпочиває, готуючись до завтрашнього важкого дня.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Так, це у нас КСП батальйону - стаціонарне, розвернуте. Вивчають зараз на карті місцевість, відповідно надалі буде проведене рекогностування на місцевості, де ми будемо проводити оборонні або наступальні дії.

Управління підрозділом здійснюється буквально з колес, з ось такої командно-штабної машини. Вона має броню і всі необхідні засоби зв'язку.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

За рахунок цієї машини я можу завжди пересуватися в бойових порядках свого підрозділу в наступі, можу знаходитися в будь-якій точці в обороні.

Марія Бібік, кореспондентка Військового телебачення України:

Зараз ми знаходимося з хлопцями в окопах, де вони займають оборону. Кожен розміщається на своєму місці та чекає подальших вказівок від командирів.

Наступний етап навчання - евакуація поранених.

Надати першу допомогу побратимам, вивезти з поля бою до стабілізаційного пункту - і знову в бій. Зараз підрозділ відпрацьовує вогневе ураження важкої техніки. Ціль - ворожий танк. Знищуватиме його український багаторазовий ударний дрон Punisher.

Позивний "Дрон", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми з вами зараз були за 20 км від цілі. І ви бачили, що ціль була вражена, похибка у нас 4 метри. Його радіус дії - 45 км.

Ми провели всього один день із новоствореним військовим підрозділом. Хлопці відпрацювали основні бойові навички та навчилися бути командою. І тепер готові застосовувати отримані знання у боях.