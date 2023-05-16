На тлі всіх цих чуток Олександр Лукашенко таки зібрався з силами, вдягнув військову форму і приїхав в командний пункт ВПС і військ ППО.

Лукашенко після параду в москві дев'ятого травня не з'являвся на публіці 6 днів. Мережею ширилися різноманітні версії та догадки того, де і чому самопроголошений. Мій колега Юрій Куций намагався знайти істину, а врешті знайшов самого Олександра Григоровича. Деталі в його матеріалі.

9 травня. москва.

На кремлівське "пабєдобєсіє" прибув і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, та щось обличчя у нього нерадісне, а може - надто урочисте?

А після параду він не брав участі у "неформальному обіді" з президентом країни-агресорки путіним та його прибічниками. І це нетипово, адже зазвичай білоруський диктатор більш шанобливий. Як пояснили в кремлі, Лукашенку було потрібно "терміново їхати до Мінська". Ось тільки публіка в Мінську "бацьку" вже не побачила.

Чотирнадцятого травня в Білорусі святкують День державного прапора, герба та гімну.

І традиційно цього дня Олександр Лукашенко звертається до білорусів із промовою. Але не цьогоріч. Замість претензійного виступу - сухі привітання на офіційному сайті. І цей же текст на урочистостях зачитав прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко.

Ще після кремлівського параду засобами масової інформації ширилися підозри, що Лукашенко хворий. Але після державного свята в Білорусі і його відсутності на урочистостях підозри змінилися версіями. Мережа просто вибухнула здогадками.

Версія перша. Можливо, Лукашенко підхопив вірус? А симптоми проявилися ще п'ятого травня - політик охрип.

На цьому стоїть білоруська газета "Наша Нива", посилаючись на близького до служби протоколу Лукашенка анонімного співрозмовника.

Ще кілька людей з оточення захворіли та впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне.

Та всім відомо, як панічно кремлівський диктатор боїться захворіти. І тут два або: на параді був двійник бункерного діда або ж Лукашенка діагностували вздовж і впоперек - і він не інфікований.

Версія друга. Отрута? Ця ідея належить білоруському політологу Дмитру Болкунцю, він її озвучив для британської газети "The Mirror". І отруїти Лукашенка могли, на його думку, під час візиту до Москви, оскільки самопроголошений не міг зробити й 300 кроків поруч із Путіним.

Водночас мережею почала ширитися інформація, що Лукашенка прилітають лікувати - ескулапи самого господаря кремля.

Останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема, з центру імені Бакульова. Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій - невідомо.

У Головному управлінні розвідки України також мають інформацію про хворобу білоруського вождя. Але подробиць не повідомили, натомість натякнули: і для України, і для світу - значно цікавіший стан здоровя путіна!

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони:

Так, є інформація про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка. Але ми деталізувати це не будемо в силу різних причин.

На тлі всіх цих чуток Олександр Лукашенко таки зібрався з силами, вдягнув військову форму і приїхав в командний пункт ВПС і військ ППО. Звісно, ж головна мета - засвітитися у пропагандистському "Пулі Першого", головний меседж - з білоруським диктатором усе добре.

Але голос Лукашенка та й загалом його вигляд - доволі красномовні. Тож точно будуть нові версії.