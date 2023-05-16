На Львівщині 13-річна школярка народила від 15-річного юнака [ Редагувати ]
На Львівщині 13-річна школярка народила від 15-річного юнака. Проти нього відкрили кримінальне провадження за зґвалтування малолітньої. Про це йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.
Відповідно до матеріалів справи, "ґвалтівник" - безробітний студент 2-го курсу Миколаївського професійного ліцею. Городоцький райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на шістдесят днів - до 2 липня 2023 року.
Дівчина та хлопець зустрічалися тривалий час, пише Zaxid.net з посиланням на джерела у прокуратурі. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Школярка завагітніла влітку минулого року і навесні у пари народилася дитина, вони одружилися.
Попри те 28 квітня молодий батько отримав від правоохоронців підозру в особливо тяжкому злочині - зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин суворо карають, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, на початку травня у Черкасах двоє поліцейських зґвалтували неповнолітню дівчину.
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