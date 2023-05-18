Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу, який відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку. Про це заявив "Суспільному" тренер та віцепрезидент української федерації тхеквондо Сергій Васильченко.

Всесвітня федерація тхеквондо допустила російських і білоруських спортсменів на змагання під егідою організації. Атлети з цих країн змагатимуться у нейтральному статусі поза командним заліком. Росіяни та білоруси допущені до чемпіонаті світу, який стартує в Баку 29 травня.

Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як "Not National", тобто немає національності, так хитро-мудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде.

Чемпіонат світу в Баку - один з турнірів, за які нараховуватимуться рейтингові очки. Топ-5 найкращих тхеквондистів у кожній ваговій категорії відбиратимуться на Олімпіаду-2024, решта ж визначатиметься на кваліфікаційних турнірах, що відбудуться перед Іграми у Парижі.

Такі змагання, як чемпіонат світу, дають рейтинг і дуже високий - це клас G-14. А чим вище рейтинг, тим ближче спортсмен до Олімпіади. Але в нас ще є Європейські ігри, які відбудуться наприкінці червня у Польщі. Там, наскільки мені відомо на сьогоднішній день росіян не буде. Туди Європейський олімпійський комітет їх не пускає. У нас є сім ліцензій туди, можливо, там щось вийде. Але, звичайно, саме чемпіонат світу дає досить хороші шанси потрапити на Олімпіаду.

На попередній Олімпіаді-2020 Україна не була представлена. Востаннє на Олімпійських іграх представник від української збірної виступав ще у Лондоні в 2012 році. Тоді Григорій Гусаров посів п'яте місце (до 68 кг), а Марина Конєва поступилася у чвертьфінальній сутичці в категорії понад 67 кг.

Збірна України з тхеквондо не здобувала медалі чемпіонату світу з 2015 року. Тоді нагороду виборола Ірина Ромолданова (до 46 кг).

Крім тхеквондо, до змагань уже допустили російських каноїстів, дзюдоїстів, стрільців, п'ятиборців, фехтувальників і боксерів.