Працівники заповідника "Хортиця" знайшли човен, якому близько 500 років (фото) [ Редагувати ]
Археологи виявили рештки стародавнього судна на території Національного заповідника "Хортиця". Вік знахідки може сягати 500 років. Ймовірно, човен належав мешканцям давньоруського поселення, що розташовувалося на острові протягом X-XIV століть. Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.
У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у р. Дніпро внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги.
Вчені припускають, що вік човна може становити 500 років, що підтверджується ступенем збереженості знахідки. Однак, більш точне датування буде можливе після проведення радіовуглецевого аналізу.
"Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангару. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом", - йдеться у повідомленні.
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