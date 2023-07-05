Юрій Луценко, колишній голова МВС та колишній генпрокурор, повідомив, що більше не буде служити в армії, оскільки військова лікарська комісія (ВЛК) встановила йому інвалідність. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку.

Луценко не повідомив деталей та вказав характер інвалідності, проте заявив, що "буде наближати Перемогу в якості волонтера".