"Укрзалізниця" повернула супровід поїздів воєнізованою охороною [ Редагувати ]
З 30 червня 2023 року "Укрзалізниця" відновила воєнізований супровід пасажирських поїздів. Зараз він працює на поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ. Про це повідомляє прес-служба "УЗ".
Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах, - заявив голова "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.
На жаль, ще фіксуємо випадки адміністративних правопорушень у поїздах. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв. Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Крім того, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації, - зазначив директор виконавчий філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимир Александров.
по темі
Незабаром в "Укрзалізниці" може зʼявитися спільний з Німеччиною прямий рейс з Києва до Берліна
Українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями. Відповідна постанова Кабінету міністрів України від 18 квітня, що обмежує право займатися охоронною діяльністю, набула чинності з 21 червня
Президент США Джо Байден не проти скасування Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України. З відповідною пропозицією виступив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг
Як поводитися на природі - розповідають підліткам рятувальники спільно з ЮНІСЕФ. Разом вони започаткували спільну програму, щоб запобігти нещасним випадкам із неповнолітніми. Наші журналісти бачили, як діє програма і як розміновують водойми із застосуванням нових технологій.
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення першого траншу у розмірі 560 млн євро на покупку ізраїльського протиракетного комплексу "Хец-3" (Arrow-3), призначеного для перехоплення балістичних ракет, у тому числі за межами атмосфери