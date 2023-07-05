З 30 червня 2023 року "Укрзалізниця" відновила воєнізований супровід пасажирських поїздів. Зараз він працює на поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ. Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах, - заявив голова "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.