На Херсонщині через російську атаку постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій [ Редагувати ]
Увечері 17 травня село Станіслав у Херсонській області було атаковане російськими військовими, які використали безпілотник для скидання вибухівки. Внаслідок цього постраждав начальник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні, - повідомив Прокудін.
За його словами, оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава. Очільник Херсонської ОВА побажав Сергію Перетятько скорішого одужання.
Зазначається, що це один із найнебезпечніших населених пунктів Херсонщини, який російська армія постійно атакує.
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