У Барановичах залишилися два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

З аеродрому Барановичі в білорусі в п'ятницю, 31 травня, до росії вилетіли вісім російських вертольотів ПКС рф. Моніторингова група "беларускі Гаюн" повідомляє, що ґвинтокрили пробули в білорусі п'ять днів.

Зазначається, що о 8:36 з аеродрому Барановичі злетіли 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8, а в Барановичах залишилися два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ.

Раніше ми писалип ро те, що білорусь допоможе Угорщині будувати АЕС.