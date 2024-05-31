З білорусі вилетіли вісім російських вертольотів - ЗМІ [ Редагувати ]
У Барановичах залишилися два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
З аеродрому Барановичі в білорусі в п'ятницю, 31 травня, до росії вилетіли вісім російських вертольотів ПКС рф. Моніторингова група "беларускі Гаюн" повідомляє, що ґвинтокрили пробули в білорусі п'ять днів.
Зазначається, що о 8:36 з аеродрому Барановичі злетіли 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8, а в Барановичах залишилися два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ.
Раніше ми писалип ро те, що білорусь допоможе Угорщині будувати АЕС.
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