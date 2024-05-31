ЄС ввів санкції проти Ірану через передачу росії дронів [ Редагувати ]
Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти шести фізичних та трьох юридичних осіб з Ірану через передачу безпілотників росії для війни проти України та постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й у регіоні Червоного моря.
Про це повідомляється у пресрелізі Ради ЄС.
До санкційного списку потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард.
Обмеження введено також проти трьох іранських юридичних осіб:
- структури збройних сил Ірану, відповідальної за розгортання дронів,
- іранського постачальника компонентів для безпілотників,
- військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції.
Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до ЄС. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до списку, або на їхню користь.
по темі
У ніч проти 27 травня безпілотники атакували об'єкти в Геленджику, Краснодарський край, неподалік від палацу, збудованого для російського диктатора володимира путіна
Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із російських Приморсько-Ахтарська та Курська
Бійці 108 бригади сил тероборони розробили платформи, що можуть дистанційно мінувати території, доставляти вантажі чи евакуйовувати з-під обстрілів поранених. Свій винахід назвали "Махно". Наша кореспондентка в Запоріжжі Інна Гогой бачила основні принципи роботи пристрою.
Цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України 20 мільйонів євро
Іран почав постачати росії нові керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). Про це повідомляє Bild. Військовий експерт видання Юліан Репке зробив такий висновок, проаналізувавши відеозапис з місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, який розбився в Курській області минулими вихідними
Берлін просуває ініціативу негайно забезпечити ЗСУ засобами протиповітряної оборони. І 12 країн НАТО готові допомогти. Втім, Київ пропонує й альтернативні шляхи. Які саме і чи мають ці ідеї шанси на втілення, - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.