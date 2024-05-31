Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти шести фізичних та трьох юридичних осіб з Ірану через передачу безпілотників росії для війни проти України та постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й у регіоні Червоного моря.

Про це повідомляється у пресрелізі Ради ЄС.

До санкційного списку потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард.

Обмеження введено також проти трьох іранських юридичних осіб:

структури збройних сил Ірану, відповідальної за розгортання дронів,

іранського постачальника компонентів для безпілотників,

військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції.

Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до ЄС. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до списку, або на їхню користь.