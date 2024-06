Американський боксер Джервонта Девіс переміг співвітчизника Френка Мартіна. Бій у легкій ваговій категорії, який проходив у Лас-Вегасі, завершився нокаутом у восьмому раунді.

На рахунку 29-річного Девіса тепер 30 перемог і жодної поразки. Він захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), який виборов у 2023 році (у 2019-2023 роках був регулярним чемпіоном за версією WBA).

Tank gets some shots off at the end of RD4. TUNE IN NOW https://t.co/fUt1hkee6B #PBConPrimeVideo #TankMartin pic.twitter.com/UZzsg8axB7 — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 16, 2024

Девіс тричі захищав титул чемпіона світу WBA, який виборов у 2019 році завдяки перемозі над кубинцем Юріоркісом Гамбоа.

Він ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, до цього завоював пояси у ваговій категорії до 58,96 кг та до 63,5 кг.

29-річний Мартін зазнав першої поразки у професійній кар'єрі за 17 перемог.