Внучка Ротару покорила сеть шикарным декольте и длинными ногами (фото) [ Редактировать ]
Внучка Софии Ротару, начинающая модель Соня Евдокименко не перестает удивлять модными образами своих поклонников
В этот раз девушка посетила выставку картин и скульптур британского-индийского скульптора Аниша Капура в Лондоне.
"Из Венеции в Лондон. Художественные приключения продолжаются … Частный просмотр новых картин и скульптур Аниша Капура", - подписала Соня фото, на котором позирует у картины художника. Она предпочла одеть на выставку строгий наряд - черные брюки, пиджак и экстравагантные туфли.
Раньше сообщалось о том, что внучка Софии Ротару взбудоражила поклонников пикантным снимком. А также София Евдокименко разделась на камеру.
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