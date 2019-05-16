Внучка Софии Ротару, начинающая модель Соня Евдокименко не перестает удивлять модными образами своих поклонников

В этот раз девушка посетила выставку картин и скульптур британского-индийского скульптора Аниша Капура в Лондоне.

"Из Венеции в Лондон. Художественные приключения продолжаются … Частный просмотр новых картин и скульптур Аниша Капура", - подписала Соня фото, на котором позирует у картины художника. Она предпочла одеть на выставку строгий наряд - черные брюки, пиджак и экстравагантные туфли.

Раньше сообщалось о том, что внучка Софии Ротару взбудоражила поклонников пикантным снимком. А также София Евдокименко разделась на камеру.