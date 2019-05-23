В среду, 22 мая, возле арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаевской области было совершено провокацию. Расчетом стражи выявлено противоправные действия, а очередным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыться, передает "УНН".

Нарушитель передан в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны.

“Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка территории, на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии немедленно сообщено представителям Службы безопасности Украины, Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Национальной полиции в Николаевской области”, - указано в сообщении ВМС Украины.

Также военные напомнили: “Военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение. Любые провокации вблизи военных объектов будут жестко пресекаться. Мы не позволим подвергать страну опасности”.

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