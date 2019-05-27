В США пронесся торнадо, есть жертвы [ Редактировать ]
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ABC News.
По информации местных спасателей, еще минимум 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Национальной метеорологической службе США, скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Отмечается, что торнадо длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель American Budget Value Inn. Все постояльцы мотеля выжили.
Ранее мы писали о том, что также Техас накрыло мощное торнадо.
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