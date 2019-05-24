Техас накрило потужним торнадо [ Редактировать ]
Потужний торнадо обрушився на американський штат Техас. Його вдалося зафільмувати місцевим жителям. За даними метеорологічних служб швидкість вітру в епіцентрі смерчу сягала двохсот кілометрів на годину. Зруйновано кілька житлових будинків.
Негода лютує в США вже чотири дні. Найбільше потерпає штат Оклахома. Там зафіксували одразу кілька торнадо. Пошкоджено чимало будівель, підтоплені вулиці. Місцева влада попередила про високий рівень небезпеки.
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