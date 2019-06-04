КСУ розглядає легітимність указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради [ Редактировать ]
Конституційний суд вирішив невідкладно розглянути легітимність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, - про це повідомляють "Українські новини".
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні.
Нагадаємо, подання про незаконність заяви Зеленського підписали 62 народні депутати. Відкрита частина засідання у цій справі розпочнеться 11 червня о 10 годині дня.
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