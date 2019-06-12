Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Призрак

Вы легко можете взглянуть своим страхам в глаза. Вы можете преодолеть то, чего боитесь больше всего. Главное - взять себя в руки, собраться духом и поверить в себя.

Овца

Вы замечаете белое и пушистое, теплое и мягкое там, где многие видят ужас, страх и тревогу. Вы смотрите на этот мир чистыми глазами и видите только то, что вам наиболее приятно.

Зубы

Это, прежде всего, улыбка. Улыбка - это хорошее настроение. Хорошее настроение - это счастье. Счастье-это жизнь. Ну а если вы увидели оскал - это значит, что вы имеете злобу на кого- либо.

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