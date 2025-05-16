Вийшов легендарний щорічний випуск Swimsuit від Sports Illustrated з фотосесією моделей, актрис та зірок спорту у купальниках.

Про його значущість говорить той факт, що бікіні набуло популярності у 1964 році саме після появи в Sports Illustrated.

За 41 рік попадання на обкладинку Swimsuit стало настільки знаковим, що це доступно лише супермоделям чи зіркам першої величини. Саме тому реклама на сторінках Swimsuit є однією з найдорожчих серед усіх друкованих ЗМІ.

У ХХI столітті на сторінках Swimsuit все частіше почали з'являтися спортсменки. Цьогорічний випуск не став винятком.

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