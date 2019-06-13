В АП проанонсировали визит Зеленского во Францию и Германию [ Редактировать ]
В пресс-службе Администрации президента Украины анонсировали визит президента во Францию и Германию.
"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия. Программой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. А также НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.
А также читайте о том, что 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ появился в указе на сайте главы государства. А также Зеленский подписал 15 указов на увольнения губернаторов. А в Кабмине анонсировали назначение новых глав ОГА.
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