Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 12 июля [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Ранее мы писали о том, что в Украине повысили цены на бензин и дизель.
Напомним, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.
Кроме того, с 1 июня изменения коснуться не только топлива. Смотрите, какие нововведения теперь ждут украинцев с первых дней лета.
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