Жизнь и судьба человека в любом случае и при любых обстоятельствах зависит от его удачливости. Но всегда нам везет в жизни так, как хотелось бы. Чтобы привлечь удачу достаточно всего лишь приобрести талисман.

В повседневной жизни использование талисманов удачи помогает уворачиваться от неприятностей и привлекать необходимые события тогда, когда это нужно. Талисманы можно сделать своими руками, заговорив их и настроив на свою энергетику.

Лучшее талисманы удачи:

Булавка

Внутрь мешочка помещают:

монетку;

полынь;

мяту;

веточку рябины;

каплю масла пачули на ватке;

красную шерстяную нить;

высушенный четырехлистный клевер или цветок сирени с пятью лепестками.

Мешочек заговаривают следующими словами:

Талисман создаю, от любых невзгод защищаюсь, светлой дорогой везде пройду. Ниточке - виться, удаче - со мною рядом водиться

Подкова

Совершенно не обязательно искать настоящую подкову, тем более таскать с собой такую тяжесть. В магазине можно подобрать небольшой кулончик или брелок, изображающий подковку, принести домой и заговорить на удачу следующими словами:

Удачу свою подковами подкую, на дорогу пущу. Рысью скачет лошадка, на галоп срывается — все мне счастье принести старается

Кольцо

Самое обыкновенное украшение способно стать сильным талисманом удачи, если его правильно заговорить. На растущей Луне колечко помещается на несколько часов в соль, чтобы очиститься от отрицательной энергетики, а затем окропляется святой водой. После ритуала очищения украшение заговаривают:

Колечко удачу сбережет, в себе ее замкнет. Удача по кругу ходит, выбраться не может, от меня больше не уйдет, к другому дому не пойдет.

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