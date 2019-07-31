Привлечь успех: топ лучших талисманов на удачу [ Редактировать ]
Жизнь и судьба человека в любом случае и при любых обстоятельствах зависит от его удачливости. Но всегда нам везет в жизни так, как хотелось бы. Чтобы привлечь удачу достаточно всего лишь приобрести талисман.
В повседневной жизни использование талисманов удачи помогает уворачиваться от неприятностей и привлекать необходимые события тогда, когда это нужно. Талисманы можно сделать своими руками, заговорив их и настроив на свою энергетику.
Лучшее талисманы удачи:
Булавка
Внутрь мешочка помещают:
- монетку;
- полынь;
- мяту;
- веточку рябины;
- каплю масла пачули на ватке;
- красную шерстяную нить;
- высушенный четырехлистный клевер или цветок сирени с пятью лепестками.
Мешочек заговаривают следующими словами:
Талисман создаю, от любых невзгод защищаюсь, светлой дорогой везде пройду. Ниточке - виться, удаче - со мною рядом водиться
Подкова
Совершенно не обязательно искать настоящую подкову, тем более таскать с собой такую тяжесть. В магазине можно подобрать небольшой кулончик или брелок, изображающий подковку, принести домой и заговорить на удачу следующими словами:
Удачу свою подковами подкую, на дорогу пущу. Рысью скачет лошадка, на галоп срывается — все мне счастье принести старается
Кольцо
Самое обыкновенное украшение способно стать сильным талисманом удачи, если его правильно заговорить. На растущей Луне колечко помещается на несколько часов в соль, чтобы очиститься от отрицательной энергетики, а затем окропляется святой водой. После ритуала очищения украшение заговаривают:
Колечко удачу сбережет, в себе ее замкнет. Удача по кругу ходит, выбраться не может, от меня больше не уйдет, к другому дому не пойдет.
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