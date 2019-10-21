Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада

А на Львівщині 60 тисяч людей ризикують зостатися без опалення. У двох містах уже оголосили надзвичайну ситуацію. Докладніше - наші кореспонденти.

Місто Новий Розділ. Садочок №7. У малечі саме обід. Та їсти дітям доводиться у теплих светрах. Термометр показує 14 градусів, замість 20, встановлених нормами. А в спальні - ще холодніше.

"Ми рятуємося трохи обігрівачами, а трохи, коли діти лягають в ліжко, то дають пляшки з гарячою водою і теплі покривала", - розповідає Оксана Мазурак, завідувач господарським відділом дитсадка № 7 у місті Новий Розділ.

"Холодно, ми відхворіли три тижні, прийшли і забираємо - у групі холодно, знову підемо на лікарняне", - бідкається Ольга Чутко, мама вихованця дитсадка № 7 у місті Новий Розділ.

Тепло у Новому Роздолі мала подати місцева ТЕЦ. Але вона не працює. Територія занедбана. Скрізь чагарники. Брама на замку. Проте кількох людей наша знімальна група все ж тут знайшла. Ігор колись працював машиністом турбінного відділення. Нині охоронець.

"Взагалі-то, нас поставили вже на охорону - дивитися за територією, тому що 2 місяці назад була охорона, їм теж не виплачували гроші і вони звільнилися", - говорить Ігор, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Зарплату працівникам не виплачують майже пів року. То ж багато хто вже звільнився. І ще 60 заяв - чекають на підпис керівництва.

"За травень там частину виплатили і все, і до сьогоднішнього дня в нас заборгованість - і ні копійки нам не виплачують", - скаржиться Віктор, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Готувати мережі до опалювального сезону нікому. Без тепла можуть залишитися 28 тисяч жителів Нового Роздолу.

"Є пориви в Роздолі, там одне місце поварили, а друге лишили. Немає ким і немає чим", - наголосив Василь, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Чому місто й досі не підготовлене до опалювального сезону - керівництво ТЕЦ говорити відмовилося. Директор теплоелектростанції слухавку не бере. Його заступник теж нічого не пояснює:

"Я не можу без його дозволу пустити чи дати вам якісь коментарі. Я перепрошую".

З холодними батареями можуть залишитися і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Проблема та ж - працівникам місцевої ТЕЦ заборгували зарплату. Ще минулу зиму ці два міста Львівщини ледь пережили. Проблеми почалися, коли торік майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ. Антикорупціонери підозрювали керівництво підприємств у розкраданні газу на суму понад мільярд гривень. Аби міста не замерзли, АРМА - Нацагентство з розшуку матеріальних активів - призначило керувати обома теплоелектростанціями приватну компанію.

"Станом на сьогодні управитель, на превеликий жаль, не справляється з покладеними на нього обов'язками. Вирішення даного питання, на превеликий жаль, не компетенція ні міського голови, ні обласної держадміністрації, це питання мало би бути вирішене, на мою думку - на рівні Кабінету Міністрів, Уряду, президента", - стверджує Мирослав Лепкий, перший заступник міського голови Нового Роздолу.

Дмитро Тесленко - директор компанії-управителя пояснює: борги на підприємстві накопичилися через правові колізії. Оскільки майно арештоване, то не всі юридичні питання їм під силу вирішити.

"З технічної точки зору, немає поганих передумов, аби ми не змогли цього зробити. З фінансової точки зору - у нас є певні труднощі, але це всі питання вони вирішуються. І вирішуються в доволі стислі строки", - повідомив Дмитро Тесленко, генеральний директор компанії-управителя Новороздільської ТЕЦ.

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську. І вирішила надати гроші з обласного та місцевих бюджетів для запуску теплоелектростанцій та погашення заборгованості працівникам. Згодом ці кошти управитель повинен буде повернути. Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада.