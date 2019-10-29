Кому категорически нельзя есть виноград [ Редактировать ]
В винограде содержатся вещества, которые замедляют старение кожи и организма в целом. Виноград также полезен, если у человека астма, герпес, болезни сердца и сосудов, мочекаменная болезнь, проблемы со зрением. Однако, медики рассказали, кому все же не стоит употреблять этот фрукт.
Виноград не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и проблемами с лишним весом. Он содержит много сахара и калорий - в 100 граммах продукта - около 70 калорий.
Людям, страдающим язвенной болезнью желудка, циррозом печени, колитом и диареей, лучше не есть виноград. В нем есть вещества, усугубляющие проблему. Медики не советуют есть виноград беременным и кормящим грудью, а также детям до 2 лет.
Виноград может спровоцировать аллергию, колики и вздутие живота. Виноград нельзя сочетать с алкоголем, газированными напитками, жирной пищей, шоколадом, молоком и кисломолочными продуктами, чтобы не вызывать расстройство ЖКТ.
Ранее сообщалось, кому полезно есть маринованный имбирь, а также почему нельзя есть куриную шкурку.
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