Война на Донбассе: названы сроки разведения войск [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сроках разведения войск на Донбассе. С соответствующим заявлением Зеленский выступил перед журналистами после окончания "нормандского саммита".
Глава государства прогнозирует, что разведение войск по всей линии соприкосновения на Донбассе может занять 6-8 лет.
"За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками - мы можем развести за 6-8 лет", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сначала разведение пройдет на участках, важных для местных жителей. Эти участки должны определить на переговорах в Минске.
Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
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