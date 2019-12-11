В среду, 11 декабря, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №2569 о продлении закона об особом статусе Донбасса.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры 2019 заменить цифрами 2020. Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

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Он был зарегистрирован накануне представителями "Слуги народа".

Согласно расписанию комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, законопроект рассмотрят сегодня в 16:00.

Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.