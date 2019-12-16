В Киеве население стремительно растет и составляет более трех миллионов. Об этом сообщил начальник коммунальной организации Институт генерального плана города Киева Сергей Броневицкий.

Читайте также Перепись населения: в Украине начался второй этап

"Согласно действующему генплану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн. А уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей", - сказал он.

К 2041 году в Киеве будут проживать 3,8 млн человек.

По состоянию на 2019 год в Киеве числится 1,2 млн автомобилей, а еще 200 тысяч ежедневно въезжают в город.