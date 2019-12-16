Население Киева: названа впечатляющая цифра [ Редактировать ]
В Киеве население стремительно растет и составляет более трех миллионов. Об этом сообщил начальник коммунальной организации Институт генерального плана города Киева Сергей Броневицкий.
"Согласно действующему генплану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн. А уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей", - сказал он.
К 2041 году в Киеве будут проживать 3,8 млн человек.
По состоянию на 2019 год в Киеве числится 1,2 млн автомобилей, а еще 200 тысяч ежедневно въезжают в город.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением касательно переписи населения.
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