Иран отказался от условий, которые предложил Вашингтон. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Он заявил, что этот шаг является нецелесообразным. Также, он сообщил что проблемой на пути к сотрудничеству стран являются санкции США против Ирана.

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Маджид Тахт-Раванчи назвал будущие санкции Соединенных Штатов, такими, которые противоречат нормам международного права.