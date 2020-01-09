Иран отказался от сотрудничества с США [ Редактировать ]
Иран отказался от условий, которые предложил Вашингтон. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Он заявил, что этот шаг является нецелесообразным. Также, он сообщил что проблемой на пути к сотрудничеству стран являются санкции США против Ирана.
Маджид Тахт-Раванчи назвал будущие санкции Соединенных Штатов, такими, которые противоречат нормам международного права.
Раньше сообщалось о том, что глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт. А также военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке.
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