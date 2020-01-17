8 января, в день жуткой авиакатастрофы украинского самолета, Иран обстрелял из ракет военные базы Соединенных Штатов Америки.

Известно, что контузии получили 11 военных США, передает "ТСН".

Пострадавшие были доставлены в реабилитационные центры Кувейта и Германии. В США уверяли, что ни один из их военных не погиб во время удара.

Также сами военные на базах подтвердили, что ни один из личного состава не погиб или получил "серьезное ранение".

Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Центрального командования США Билл Урбан. Он отметил, что 8 военных доставили в Германию и трех - в Кувейт.

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.

Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.

Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.

В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ. В ответ Дональд Трамп анонсировал санкции и заявил, что Ирану стоит отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.

В этот же день иранской ракетой был сбит украинский самолет, в результате чего погибли 177 человек.