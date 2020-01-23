В центре Херсона в ночь на 23 января дотла сгорело офисное помещение политической партии Анаталолия Шария. Поджигателей не остановило даже то, что сгоревшее арендованное помещение было на первом этаже жилого 5-ти этажного дома и могли пострадать ни в чем невиновные люди, сообщает пресс-служба полиции.

Начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун рассказал, что последствия пожара могли быть непредсказуемы из-за расположения офиса на первом этаже 5-тиэтажного жилого дома, если бы пожарная служба не ликвидировала полностью пожар в офисном помещении.

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"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.

По данному происшествию полиция открыла уголовное дело.

Сам же Анатолий Шарий - всем известный украинский блогер, а с недавних пор и политический деятель, выставил фото на своей официальной странице в Instagtram к которому прилагался пост о данном событии и о сумме вознаграждения кому, кто предоставит любые фото или видео материалы о данном событии.

Сам же блогер прокомментировал происшествие так- «Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, огонь быстро перекинулся бы на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам». Также Шарий заявил, что в скором времени партия откроет новый офис, а данное происшествие считает провокацией.

Напомним, 19 января в Киеве в Деснянском районе произошел пожар в жилой многоэтажке. Это горит одна из квартир.

Также, ранее в Хмельницком вспыхнула база автозапчастей.