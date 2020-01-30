Провести референдум та заборонити видачу кредитів під заставу землі іноземними компаніями вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Сьогодні аграрний комітет у закритому режимі продовжив розгляд змін до скандального закону про запровадження ринку землі. Опозиціонери пропонують внести понад 3 тисячі поправок. Їх на комітеті почнуть обговорювати завтра.

"Первая и главная задача, на которой настаивает наша команда, это проведение всеукраинского референдума. Мы четко понимаем, что без референдума, не имеют права сегодня никакие народные депутаты, принимать решения о будущем Украины. И как задача минимума, это проведение референдума по продаже иностранцам. Мы не допсутим сотворить им схему, как они хотели, что банки с иностранным капиталом, могут брать в залог землю", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".