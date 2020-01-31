Кубок мира в Риме/ Фото: Корреспондент

В столице Италии, в Риме, украинские тяжелоатлетки Ирина Деха и Анастасия Лысенко успешно выступили на Кубке мира, который является отборочным на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает iSport.

Деха одержала победу в весовой категории 76 кг, подняв в сумме 236 кг (106+130) и на два килограмма опередив Патрисию Стрениус из Швеции.

Лысенко заняла второе место в категории свыше 87 кг. Она подняла 266 кг (124+142), уступив четыре килограмма победительнице Лорел Хаббард - 270 кг (126-144).

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