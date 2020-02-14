Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо тимчасово окупованих територій. Дебати відбудуться 20 лютого. Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах.
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