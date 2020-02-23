Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила фанатов новым фото, поразила их вновь. В этот раз артистка удивила поклонников необычными фото в Instagram.

Звезда пела на сцене и позировала в откровенном наряде, который выгодно подчеркнул ее стройные ножки.

"Выступление #тинакароль на Нацотборе", - подписала фото звезда.

"Номер - взрыв", "Ухххх! горячая Тиночка! Все вокруг в огне", "Невероятная", "Шпагат и туфельки так смялись, а вообще это конечно не важно главное голос", "Неземная", "Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.