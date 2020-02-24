Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников новым снимком, который она опубликовала в своем Instagram.

"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???", - написала звезда под фото.

"Модная рубашка сильно", "Красотка. И не слушайте тех кто говорит что вы вульгарна, это просто зависть!", "Лишь бы на плечах хорошо лежали", "Красивая пускай все кто, пишут плохие комментарии сначала на себя посмотрят а вы Леся, лучшая", "Какая разница, короткие или длинные, лишь бы красивые", - комментировали в сети.

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