Леся Никитюк сверкнула длинными ногами на фото [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников новым снимком, который она опубликовала в своем Instagram.
"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???", - написала звезда под фото.
"Модная рубашка сильно", "Красотка. И не слушайте тех кто говорит что вы вульгарна, это просто зависть!", "Лишь бы на плечах хорошо лежали", "Красивая пускай все кто, пишут плохие комментарии сначала на себя посмотрят а вы Леся, лучшая", "Какая разница, короткие или длинные, лишь бы красивые", - комментировали в сети.
Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой шокировала вокалом, а также Могилевская поразила фанатов королевским образом.
Читайте также о том, как Анна Семенович огорчила фанатов, а Каменских шокировала дерзким образом.
по теме
Скандальный Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии
В США суд вынес приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейн
На Закарпатье экстренно собирают комиссию из-за коронавируса в Италии
На Закарпатье состоится временная противоэпидемическая комиссия
В Днепре возле школы расстреляли прохожих: введен план "Сирена"
В понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла стрельба
Консульство Украины в Милане прекращает работу
В Италии консульство Украины временно прекращает принимать граждан и выдачу документов
В Одессе непогода оставила дома без отопления
В понедельник, 24 февраля, в Одессе непогода оставила без отопления несколько домов