Главные новости: что произошло 26 февраля [ Редактировать ]
Главное за день / Фото: unsplash
В Украине и в мире произошло много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за 26 февраля.
Украина
- В Киеве с простреленной головой нашли известного бизнесмена;
- Зеленский подписал указ о Дне сопротивления крымчан;
- В обсервацию в Новых Санжарах пришли результаты тестов;
- Украинку изолировали с подозрением на коронавирус;
- В Сумах двух иностранцев отправили на обсервацию;
- От гриппа в Украине умерли 48 человек;
- В Киеве "вспыхнул" масштабный пожар;
- В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали второго человека.
Мир
- Трамп продлил санкции против России из-за аннексии Крыма;
- В Великобритании из-за коронавируса закрылись две школы;
- В Италии коронавирусом заразились 4 ребенка;
- Шарапова завершила карьеру;
- В Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса;
- В Италии зафиксировали еще одну смерть от коронавируса.
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