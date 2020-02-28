Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото с Парижа. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На фото певица запечатлена в довольно экстравагантном образе. На ней надеты кожаные свободные штаны, ботильоны на каблуке и полушубок в желтую полоску.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Такой образ пришелся по вкусу далеко не всем фанатам Лободы. Некоторым он показался непонятным и нелепым.

"Что за лохмотья?", "Экстравагантно", "Света, что за наряд", - написали юзеры соцсети в комментариях.

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.

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