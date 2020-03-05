Новости дня: главные события за 4 марта [ Редактировать ]
Украина/ Фото: Getty Images
В среду, 4 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- В Украине на дорогах заработают камеры для фиксации нарушений.
- Верховная Рада собрала внеочередное заседание. Открыл его Владимир Зеленский, назвав основные причины смены правительства.
- Рада приняла отставку Гончарука.
- В Украине назначили нового премьер-министра. Им стал Денис Шмыгаль. Он назвал приоритетные шаги на посту
- Рада утвердила новый Кабмин.
- Верховная Рада назначила нового главу Минобороны.
- В Украине назначили нового главу МИД.
- 5 марта Верховная Рада снова соберется на внеочередное заседание.
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