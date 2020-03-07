Трамп сменил главу аппарата Белого дома [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз. Об этом говорится в сообщении на официальной страничке Трампа в Twitter.
Американский лидер отметил, что у него очень хорошые отношения с Медоузом.
"Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие", - написал Трамп.
Он также поблагодарил исполняющего обязанности начальника Мика Малвани за то, что он "так хорошо служил администрации". Он станет специальным посланником США по Северной Ирландии.
К слову, Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен приехать в Украину. Также Трамп решил опровергнуть все мифы о коронавирусе.
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