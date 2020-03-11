Новости дня: главные события за 10 марта [ Редактировать ]
Новости/ Фото: Pixabay
Во вторник, 10 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Цены на нефть резко выросли.
- Дело МН17. Подозреваемый Олег "Гюрза" Пулатов обзавелся адвокатами для того, что получить легальный доступ ко всем материалам дела. Также Нидерландская прокуратура заявила о сбитии системой "Бук". Кроме того, в деле представили новых свидетелей. Слушания отложили до 23 марта.
- Кабмин назначил и.о. министра образования, и.о. главы Минэкономики, и.о. министра энергетики, и.о. министра культуры.
- Путин может снова стать президентом России. Это связано с тем, что Госдума России одобрила поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Путина.
- Внеочередное заседание Верховной Рады по кадровым вопросам в отношении правительства может состояться 17-20 марта.
- В Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса. В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
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