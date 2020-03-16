Стало известно, что Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых);

ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя).

Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.