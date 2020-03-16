В Одессе закрывают общепиты и магазины [ Редактировать ]
Стало известно, что Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.
Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых);
- ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя).
Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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