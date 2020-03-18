Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, волнующий сегодня всех родителей: можно ли гулять с детьми на улице во время карантина. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook.
По его словам, гулять с детьми можно и даже нужно, но при следующих условиях:
- во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
- дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
- вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.;
- вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
- вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.
Он также отметил, что именно сейчас взрослые вполне могут кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от подвига материнства.
"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - заявил доктор.
Евгений Комаровский также отметил, что это сугубо его мнение как частного лица, основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле. "У ваших местных врачей и местных властей вполне может быть другая позиция и другие аргументы", - добавил он.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский приехал в Новые Санжары.
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