Доктор Комаровский приехал в Новые Санжары (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, в Новые Санжары приехал доктор Комаровский. Он рассказал местным жителям о коронавирусе, путях его распространения и режиме обсервации.
На встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом. Доктор рассказал про режим обсервации и основные пути распространения вируса.
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Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
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