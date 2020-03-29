В Херсонской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. В Генической районной больнице скончался мужчина, у которого быстрый тест на инфекцию показал позитивный результат. Об этом в Facebook сообщил директор департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

"Вчера, 28 марта с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат. Отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса. Ждем подтверждения или опровержения диагноза", - написал чиновник.

Виктор Короленко сообщил, что сейчас медики устанавливают всех контактных лиц, чтобы в случае подтверждения диагноза "коронавирус", все службы могли оперативно отреагировать.

Как сообщали "Подробности", на утро воскресенья, 29 марта, в Украине зафиксировано девять смертей от вируса COVID-19. В то же время кривая летальных случаев резко пошла вверх. Так сегодня стало известно, что в Киевской области умер бывший заместитель председателя главы Киевской ОДА Олег Мищенко.

Во всем мире от коронавирусной инфекции уже умерли 30 982 человека, количество зараженных приближается к 670 тысячам.