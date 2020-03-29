Депутат из фракции "Слуга народа" Любовь Шпак сообщила, что чувствует у себя симптомы коронавирусной инфекции. Она общалась в парламенте с коллегой Сергеем Рудиком, у которого подтверждено заражение коронаврусом. Об этом сообщает издание "Журналист" со ссылкой на самого депутата.

Журналисты позвонили народному депутату относительно внеочередного заседания Верховной Рады и в ходе общения она рассказала, что сейчас на самоизоляции, поскольку у нее есть симптомы Covid-19.

"У внефракционного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирус Covid-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня много симптомов. Есть кашель, тяжело дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас она на самоизоляции. Но она убеждена что, несмотря на карантин, в случае необходимости, парламент должен работать, чтобы решать насущные вопросы.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут, ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом. Оба варианта приемлемы. Как говорил президент, мы должны выполнять свой долг и работать. Есть система защиты, которую можно применить, чтобы уберечь себя и ничего не бояться. Поэтому можно работать как в зале, так и на улице", - отметила Любовь Шпак.

Это уже седьмой случай коронавируса среди парламентариев. Днем ранее внефракционный депутат Анна Скороход заявила об ухудшении здоровья, вызванного коронавирусной инфекцией. Руководство фракции "Слуги народа" предлагает депутатам надеть перчатки, очки, маски и собраться на заседание в зале Рады.

В то же время Центр общественного здоровья МОЗ сообщил обновленную статистику по состоянию на вечер 28 марта: в стране зафиксированы уже 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). Отмечается, что коронавирус выявлен во всех 24 областях Украины.