Илья Хржановский, российский режиссер и художественный руководитель Мемориала в Бабьем Яру очутился в центре громкого скандала с проектом "Дау.Дегенерация". Причиной стало то, что к съемкам в фильме привлекали младенцев из украинских детских домов. Об этом пишет "112 Украина".

"Дау" - это проект, который состоит из фильмов и сериалов о жизни советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. 700 часов отснятого хронометража являются лишь одной из его составляющих.

По словам кинокритика издания Meduza Антона Долина, "Дау" включает 13 полностью смонтированных фильмов и сериалов разной продолжительности, от часа до десяти. Съемки проекта длились более 10 лет.

Читайте также В Киеве женщина похитила ребенка из детдома

Самые первые съемки проходили в Москве и Петербурге.

Он хотел снимать там, где остался дух советской архитектуры, где не надо было бы применять компьютерные спецэффекты при съемках на улицах... Выбор пал на Харьков. Именно здесь на улице Новгородской, на территории сгоревшего бассейна на стадионе "Динамо" Хржановский начал создавать Институт. Место, где ему удалось построить свою удивительную и шокирующую вселенную под названием "Дау".

В сторону создателей "Дау" посыпались многочисленные обвинения, часть из которых касались съемок младенцев. А если быть точнее: сцен насилия с участием младенцев из украинских детских домов.

На вопиющие сцены с участием детей обратила внимание эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко. В своем Facebook она пишет, что сцена с младенцами является насильственной, ведь ребенок не мог отказаться от съемки или "дать знак оператору, что он больше не может в ней участвовать".

Нельзя заставлять детей долго кричать в кадре даже с разрешения родителей, ведь родители могут не знать нюансов детской нейропсихологии и неврологии. А потом - почему малыш в 4 года писает в штаны, почему кроха коряво говорит, почему ребята ножки утятам режут.

Она добавила:

Дети плакали, а взрослые их не успокаивали. Это неадекватно, это могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка.

"В комментариях сотрудница проекта призналась, что это были дети-сироты, на площадке их сопровождали соцработники (вероятно, рабочие детского дома). И, по мнению съемочной команды, дети не пострадали. Наоборот, им сделали ЭЭГ по назначению врача. ЭЭГ - это диагностическая процедура по выявлению эпилептических состояний. Получается, что каст проекта "Дау" использовал детей-сирот с согласия их опекунов (это обычно один директор детдома для всех), чтобы снять в фильме, где детей раздевают, подключают к головам фиксирующие электроды, подвергают эмоциональному и психологическому насилию", - пишет Самойленко.

Она уточнила, что, если детям было назначено ЭЭГ, гипотетически у них могли подозревать эпилепсию, и для таких детей стимуляция светом, стресс, истерика, повышенный пульс и частота дыхания могут стать провоцирующим фактором и вызвать приступ.

Получилось так, что в Украине граждане другой страны могут прийти в детдом и набрать младенцев на съемку кино. Снимать их в любых условиях и любом виде, объективировать, проводить медицинские вмешательства. И все это с согласия одного опекуна. Никто защитить права сирот на этой съемочной площадке не мог.

Самойленко подчеркнула, что стоит инициировать расследование участия детей-сирот в "Дау", понять, кто привозил их на площадку, какое (цитируем) к черту ЭЭГ, почему детей снимали обнаженными, каким образом обеспечивались права ребенка на съемках? Наконец, кто получил деньги за эту "актерскую работу"?

На ситуацию отреагировал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из Дома ребенка. В кадрах - дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения. Вероятность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей, должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом", - написал Кулеба.