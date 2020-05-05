В японской вещательной корпорации NHK раскрыли некоторые детали технологии Aktina Vision – новой системы 3D телевидения, которая позволит зрителю смотреть трехмерное видео без специальных очков. Об этом пишет mediasat.info.

"Технология дает возможность отображать 3D-картинку путем воспроизведения лучей света, идущих от объекта. Дисплей, разработанный с использованием данной технологии, позволит увеличить разрешение картинки с 300 000 пикселей (как это было в предыдущей системе NHK) до примерно 2 000 000 пикселей", - говорится в сообщении.

Съемка объекта при использовании данной технологии ведется с нескольких углов – как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет получать многомерные изображения, которые используются для воспроизведения идущих от объекта световых лучей.

Увеличение количества многомерных изображений и разрешения каждой картинки позволяет добиться эффекта естественного трехмерного изображения с высоким разрешением – даже если зритель перемещается вертикально и горизонтально относительно его плоскости.

При помощи 8K-проектора с функцией смещения пикселей Aktina Vision собирает и согласовывает между собой 72 многомерных изображения в высоком разрешении. Затем специальная оптическая система смещает и мультиплексирует световые лучи от 72 изображений, снятых с высоким разрешением с разных углов.

В NHK намерены продолжит исследования в области 3D съемки и компрессии видео, результатом которых должна стать разработка системы телевидения нового поколения.

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