Япония создает новую систему 3D телевидения [ Редактировать ]
В японской вещательной корпорации NHK раскрыли некоторые детали технологии Aktina Vision – новой системы 3D телевидения, которая позволит зрителю смотреть трехмерное видео без специальных очков. Об этом пишет mediasat.info.
"Технология дает возможность отображать 3D-картинку путем воспроизведения лучей света, идущих от объекта. Дисплей, разработанный с использованием данной технологии, позволит увеличить разрешение картинки с 300 000 пикселей (как это было в предыдущей системе NHK) до примерно 2 000 000 пикселей", - говорится в сообщении.
Съемка объекта при использовании данной технологии ведется с нескольких углов – как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет получать многомерные изображения, которые используются для воспроизведения идущих от объекта световых лучей.
Увеличение количества многомерных изображений и разрешения каждой картинки позволяет добиться эффекта естественного трехмерного изображения с высоким разрешением – даже если зритель перемещается вертикально и горизонтально относительно его плоскости.
При помощи 8K-проектора с функцией смещения пикселей Aktina Vision собирает и согласовывает между собой 72 многомерных изображения в высоком разрешении. Затем специальная оптическая система смещает и мультиплексирует световые лучи от 72 изображений, снятых с высоким разрешением с разных углов.
В NHK намерены продолжит исследования в области 3D съемки и компрессии видео, результатом которых должна стать разработка системы телевидения нового поколения.
Ранее мы писали о том, почему нельзя спать перед телевизором.
по теме
Япония передаст препарат для лечения коронавируса 43 странам
Речь идет о медицинском препарате "Авиган"
Раскрыта секретная функция Microsoft Word
Оказывается, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа
Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн
Теперь водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн
На круизном лайнере Costa Atlantica зафиксировали вспышку COVID-19
Около 50 членов экипажа на итальянском круизном судне Costa Atlantica заражены коронавирусом
Ему нужно писать каждые 24 часа: появился сайт, который "умрет" от сообщений
Ему нужно писать каждые 24 часа, иначе он себя удалит